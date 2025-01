El patinador Jon Maravilla evita el accidente de avión de Washington gracias a su perro

Un avión de pasajeros procedente de Wichita (Kansas) destino a Washington con 64 personas a bordo chocó con un helicóptero militar sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, y se precipitó hacia un río. Las autoridades no han encontrado ningún superviviente.

Entre los pasajeros se encontraban 14 patinadores. Tan solo se quedó sin embarcar el patinador Jon Maravilla. El patinador artístico estadounidense no pudo subir al avión.

Fuera del vuelo se quedó el patinador Jon Maravilla, que contó en una historia de Instagram que la compañía no le permitía acceder al avión. "No me dejen embarcar en el vuelo", escribió en sus redes sociales.

El motivo que le salvó la vida fue su perro: "El agente del mostrador de facturación me dijo que mi perro era demasiado grane para cargarlo".

Por lo que el patinador tuvo que retornar en su coche junto a su perro 2069 kilómetros desde Kansas a Washington: "Era nuestro vuelo de regreso, así que decidimos ir en coche".

Una decisión que le salvó la vida. Maravilla ha podido regresar a casa junto a su mascota después de no montarse en ese avión que sufrió un accidente en el aeropuerto de Washington.