El fútbol americano está de luto después de la auténtica tragedia que se ha vivido con una de las mayores jóvenes promesas de la NFL. Tyre Sampson, con tan solo 14 años de edad, ha muerto tras caerse de la lanzadera más alta del mundo en un parque de atracciones.

La atracción, conocida como 'Free Fall', mide 131 metros y alcanza alrededor de unos 120 kilómetros por hora. El fatídico accidente se produjo en el parque de atracciones de ICON Park en Orlando, Florida.

El joven jugador del High School de East St. Louis fue traslado inmediatamente al hospital más cercano, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida ante las graves heridas que presentaba después de la caída.

"He visto el vídeo de la caída de mi hijo, y no me lo puedo creer. Mi vida se paró", dijo Yarnell Sampson, padre de Tyre, en unas declaraciones ofrecidas a la 'CNN'.

Ahora, el departamento de Policía del condado de Orange se encuentra investigando en profundidad las posibles causas que pudieron provocar el horrible accidente.