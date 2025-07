Muere a los 19 años el jugador de hockey hielo Gary Kelly tras caer desde un balcón en Ibiza

El hockey sobre hielo ha recibido una trágica noticia. Gary Kelly, joven talento de los Dundee Stars de Escocia, ha muerto la madrugada del lunes 21 de julio en un hotel de la localidad ibicenca de San Antonio Abad. Tan solo tenía 19 años.

Según algunos medios locales, el jugador escocés cayó desde un tercer piso de Hotel Ibiza Rocks. Tras el suceso, dos ambulancias acudieron al edificio, pero no pudieron salvarle la vida. Las causas de la caída aún se desconocen con exactitud pero según informó la Guardia Civil a la 'BBC' apunta que su muerte fue aparentemente accidental.

Tal y como recogen medios ingleses, el hotel suspendió los eventos musicales previstos en el recinto. Además, se trata de la segunda víctima que se ha producido en las últimas dos semanas. Otro escocés de 26 años perdió la vida en circunstancias semejantes.

A sus 19 años, Kelly era uno de los jugadores más prometedores de la liga escocesa de hockey hielo. Equipos como el Dundee Stars, el Aberdeen Lynx y el Whitley Warriors han dedicado en sus redes sociales unas palabras emotivas sobre el joven.

"Estamos destrozados, más allá de las palabras. Nuestro hermoso hijo ha fallecido. No tengo palabras. Les pedimos a todos que respeten nuestra privacidad como familia mientras intentamos sobrellevar esta trágica noticia", ha expresado su familia en un comunicado. Descanse en paz.

The Dundee Stars are truly devastated to learn that Gary Kelly has tragically passed

away.

We send our thoughts and condolences to Gary’s family, partner, and all his friends at this extremely difficult time.

