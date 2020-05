La historia del nadador Pablo Fernández es una historia de superación. Tuvo coronavirus, estuvo ingresado y lo superó. Y ahora trata de ayudar recaudando fondos.

Para ello ha batido un récord Guiness: 25 horas nadando a contracorriente sin ningún descanso. Toda una hazaña.

"Me he sentido fuerte, me he sentido bien. Ha habido momentos de debilidad por la noche. Me dormía nadando", explica Pablo.

En total ha recaudado 15.000 euros que donará Cruz Roja para luchar contra la pandemia. "Es algo impresionante", asegura.

Su gesta ayudará a seguir luchando contra la pandemia y demuestra que muchos deportistas están hechos de otra pasta.