Kiko Martínez, el púgil de Torrellano, también es conocido como Kiko 'La Sensación Martínez'. Nació en Caniles, Granada, y desde muy joven vive en Alicante. Desde 2013 se ha mantenido en lo más alto del boxeo y su récord es de 44 victorias (31 de ellas por KO), 12 derrotas y dos nulos.

Su camino hasta la gloria no fue nada fácil, y en amateur se mantuvo invicto en 40 peleas, en las cuales noqueó a 38 rivales con su estilo ortodoxo.

A lo largo de su trayectoria consiguió cuatro cinturones mundiales en las divisiones de pluma y supergallo, y ganó otros siete títulos europeos. Y es que Kiko fue el segundo español, tras Javier Castillejo, en proclamarse campeón mundial en dos divisiones diferentes.

En 21 ocasiones peleó fuera de España, donde descubrió la cruda realidad con las injusticias que se vive en algunos países con este deporte. La última en Londres ante Josh Warrington en 2022, que perdió el título Mundial del FIB gallo después de varios cabezazos del británico.

A pesar de todo, Kiko Martínez tiró de coraje y orgullo y meses después se proclamó campeón europeo contra Jordan Gill.

A través de un emotivo vídeo en sus redes sociales ha anunciado su decisión: "Es el momento de decirle adiós al boxeo e irme sano de este deporte que tanto amo".

"Hace 24 años les pedí a mis padres que me apuntaran a boxear y no he parado ni un solo día, con sólo un objetivo, ser campeón del mundo y comprarme una casa".

De esta forma, a sus 37 años cuelga los guantes la mayor figura del boxeo español en los últimos años. A partir de ahora Kiko Martínez se dedicará a formar a nuevos boxeadores en su escuela, y seguirá inculcando los valores de respeto y superación sobre el cuadrilátero.