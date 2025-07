El último rival de Topuria se rinde a su pegada: "Me 'apagaron', fue algo nuevo para mí"

Ilia Topuria (17-0) hizo historia la pasada madrugada del 29 de junio al proclamarse campeón del peso ligero. El hispano georgiano se hizo con su segundo cinturón en la UFC tras noquear en el primer asalto a Charles Oliveira (35-11), tal y como prometió durante los días previos.

El brasileño habló sobre su enfrentamiento contra 'El Matador' y ha sorprendido a todos con una declaración que ensalza el poderío de Ilia: "Topuria es el que más fuerte pega, es el que más fuerte me ha pegado, no se puede negar. Recibí golpes de tipos muy duros como Justin Gaethje, Dustin Poirier o Michael Chandler y acabaron en un simple 'knockdown'".

"Nunca me habían noqueado, me habían ganado por golpes pero esta vez me apagaron. Fue algo nuevo para mí, no sabía qué había sucedido. Les pregunté varias veces: 'qué había pasado, cómo estaba, qué noche era'...", ha asegurado 'Do Bronx' en una entrevista realizada en 'Ag Fight'.

No es una afirmación cualquiera ya que el peleador carioca es toda una leyenda de la compañía de MMA más importante en el mundo. Es el peleador con más finalizaciones con un total de 20 y que ha realizado 35 peleas en la mejor liga de artes marciales. Además, fue anteriormente campeón de la misma división que ahora mismo domina Ilia Topuria.

Por otro lado, el brasileño realizó una confesión sobre la estrategia, algo de lo que fue consciente de que era un error fatal a la hora de medirse a un luchador como Ilia Topuria: "Abandoné el plan en medio de la pelea y asumo la culpa de eso".

