El aviso que Ilia Topuria lanza a la UFC: "No me voy a retirar sin competir en España"

Ilia Topuria vuelve al octógono para seguir su camino triunfal de éxitos. El hispano georgiano luchará en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio en el UFC 317 en Las Vegas para ser campeón de la división de las 155 libras (70,3 kilógramos).

En la cuenta atrás para su combate, 'El Matador' ha vuelto a hablar sobre la posibilidad de que la mayor compañía de Artes Marciales Mixtas en el mundo desembarque en España, lanzando un claro aviso: "No me voy a retirar del deporte sin competir en España".

El invicto peleador afincado en Madrid ha detallado las razones por las que era inviable pelear organizar un evento así en España: "Si yo lo hubiese empujado, seguramente hubiésemos tenido un UFC en España, pero a las cuatro o cinco de la mañana, y creo que nadie hubiese disfrutado el evento en su máxima calidad".

Asimismo, en declaraciones recogidas por 'AS' avisa de que esto puede cambiar por el negocio de los derechos de emisión de la competición: "Están negociando un nuevo contrato y quieren vender que, cuando lleven un evento a Europa, sea con el 'prime time' de ese país, no con el de Estados Unidos, para que lo cuadren aquí".

Al ser su pelea en Las Vegas y en el mayor evento del año para la UFC, será en unas horas intempestivas para el aficionado español, pero aún así ha agradecido el apoyo que siente tanto de aquellos que se han desplazado como de la gente que se vuelca desde España.

"Siempre me motiva y me alegra ver a tantos españoles apoyándome antes del combate, y siempre se agradece. El que me conoce sabe que yo siempre sueño a lo grande", ha reconocido Ilia Topuria en Las Vegas en el 'Media Day' previo a su duelo en el UFC 317.

Looking ahead at a new division 👀@TopuriaIlia is ready to take his talent to 155lbs on Saturday night!

[ #UFC317 | LIVE 10pmET on @ESPNPlus PPV ] pic.twitter.com/7Ey6PD3vkk