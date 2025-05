¡Ya hay rival para Ilia Topuria! Peleará contra Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero

Ya se han despejado todas las dudas sobre el futuro de Ilia Topuria (16-0) en la UFC. El invicto peleador hispano-georgiano se enfrentará a Charles Oliveira (35-10) en la madrugada del 28 al 29 de junio en el evento UFC 317 que tendrá lugar en el T-Mobile de Las Vegas. Se pondrá en juego el título de las 155 libras, el equivalente a 70,3 kilogramos.

La noticia ya ha sido confirmada por el presidente de la UFC, Dana White en un directo de Instagram realizado en la madrugada del miércoles. Así, la apuesta del peleador alicantino para subir a la división superior ha sido efectiva y luchará por su segundo cinturón de la compañía de MMA más importante del mundo.

La decisión no es ninguna sorpresa ya que era una de las dos posibilidades que se barajaban sobre la mesa. Por otro lado, el actual campeón de la división del peso ligero, Islam Makhachev (27-1) está obligado a dejar vacante el cinturón, tal y como ya hizo Topuria en su anterior peso.

El de Daguestán subirá al wélter (170 libras o 77,1 kilos) para medirse al reciente campeón Jack Della Madallena (18-2) que se convirtió en campeón el pasado sábado. De la marcha del ruso ha opinado Ilia Topuria lanzando un dardo en sus redes sociales donde también habla de Charles Oliveira.

"El 28 de junio, otro sueño se hará realidad. Seré campeón de peso ligero. Charles, te pido disculpas de antemano... Solo lucho por mis sueños. Es una lástima que Makhachev se haya escapado. 17-0", ha reaccionado 'El Matador' en sus redes.

El rival de Ilia Topuria es toda una leyenda de la compañía. 'Do Bronx' ya fue campeón del peso ligero en mayo de 2021 y fue despojado por no dar el peso. El carioca fue derrotado posteriormente por Islam Makhachev dando comienzo a un reinado que acabará el próximo 29 de junio. Topuria aspirará a ser el nuevo rey del peso más prestigioso de la compañía.

On June 28, another dream will come true. I’ll be the champion of the lightweight division. Charles, my apologies in advance… I’m just fighting for my dreams. It’s unfortunate that Makhachev ran away. 17-0 🌹 pic.twitter.com/YSutHz4U2h