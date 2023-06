En la séptima y última etapa de The Ocean Race vivieron uno de los mayores miedos que sufren las tripulaciones: los ataques de orcas. En la séptima y última etapa, este jueves dos veleros vivieron un momento aterrador en las aguas del Atlántico, al oeste de Gibraltar.

Esta es una de las zonas donde se producen más ataques de orcas, y en ocasiones pueden producirse daños importantes en las flotas.

El Team JAJO y Mirpuri Trifork Racing, competidores en The Ocean Race VO65 Sprint se encontraron con un grupo de orcas que chocaba contra los barcos y mordía los timones.

El el patrón el Team JAJO, Jelmer van Beek, explicó que "es impresionante ver a las orcas, unos animales muy hermosos, pero también ha sido un momento peligroso para el equipo". "Tres orcas vinieron directamente hacia nosotros y comenzaron a golpear los timones", indicó.

"Quitamos las velas y redujimos la velocidad del barco lo más rápido posible y, afortunadamente, después de algunos ataques, se fueron… Fue un momento aterrador", destacó.

La mejor noticia es que todo quedó en un susto y las tripulaciones quedaron ilesas y navegaron hacia el final de Génova.

