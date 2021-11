Sunisa Lee, gimnasta de Estados Unidos que conquistó tres medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha denunciado un ataque racista mientras se encontraba en plena calle de Los Ángeles junto a unos amigos.

Lee ha relatado el lamentable episodio en una entrevista en 'Pop Sugar'. Un vehículo se acercó a la gimnasta y sus ocupantes comenzaron a insultarla. "Vuelve al lugar del que viniste", le gritaron.

Y la cosa no terminó ahí. Porque después de esos insultos, uno de los individuos se bajó del coche y roció con gas pimienta a la medallista olímpica.

"Estaba muy enfadada, pero no pude hacer nada porque nos esquivaron y se fueron", ha contado la estadounidense. "No les hice nada y teniendo la reputación, es muy difícil porque yo no quería hacer nada que me pudiera meter en problemas. Simplemente lo dejé pasar", ha explicado.