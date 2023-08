Escándalo en el mundo del atletismo por lo sucedido en el Mundial de Budapest con una de sus figuras más reconocidas. Se trata de Karsten Warholm, el recordman mundial de 400 vallas y principal favorito para hacerse con al oro.

El noruego de 27 años que tiene un palmarés envidiable en los 400 metros, y en las semifinales de los Mundiales de Budapest que se están disputando en estas fechas cometió una supuesta irregularidad. Karstein puso un pie por fuera de la valla y por debajo de la altura requerida y superó el obstáculo de la curva del 200 que le desestabilizó.

A pesar de este desliz, ganó con solvencia logrando una marca récord de 47.09 en su serie. Pero su hito no fue la noticia, si no la polémica por la acción. Con las imágenes repetidas se pudo ver cómo Warholm supera el obstáculo con su pie izquierdo por fuera y por debajo de la altura de la valla.

Drama in the men's 400m hurdles!

Did Karsten Warholm's foot go above the hurdle? 🤔#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/JBMoHWwwdp