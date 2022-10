Las protestas se han multiplicado en Irán después de la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que falleció después de ser detenida por la policía por no llevar bien colocado el velo.

En el mundo del deporte también se han producido estas protestas. La escaladora Elnaz Rekabi ha desafiado al régimen de su país compitiendo en el campeonato de Asia sin el hiyab.

Elnaz se ha convertido así en la primera mujer iraní que ha competido sin llevar el velo. Algo que le podría salir muy caro... e incluso la pena de cárcel en su país.

El técnico de la Federación Internacional de Escalada, Christophe Billon, habló sobre la decisión de la escaladora de no llevar el velo: "Sabemos que las mujeres iraníes necesitan llevar velo. Y nosotros lo aceptamos porque es importante tener deportistas iraníes en la competición. Si tuviéramos que decir que no, que no pueden participar porque llevan velo, sería muy perjudicial para nuestro deporte".

La escaladora podría ser sancionada y dejar de ser parte del equipo nacional de Irán. En 2021 logró una medalla de bronce en el campeonato del mundo de escalada combinada.