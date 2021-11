Simone Biles dio un golpe sobre la mesa este pasado verano y le hizo al mundo replantearse el tabú de la terapia y la salud mental dando un paso al lado en los Juegos Olímpicos tras retirarse de la final por equipos, la individual y tres de aparatos.

'Solo' se alzó con la medalla de bronce en barra de equilibrio, pero la mejor gimnasta de la historia dio una lección al afirmar que debía preocuparse primero por su estado emocianal. "Tengo que cuidar de mi salud mental", dijo.

Ahora, con motivo de la entrega del Premio a la Defensa del Niño del Child Mind Institute, la estadounidense ha concedido una entrevista a 'People' en la que ha dado algunos consejos sobre cómo cuida ella su salud mental, además de animar a la ciudadanía a ir a terapia si lo creen necesario.

"Es muy emocionante, así que espero que más personas estén dispuestas a ir a terapia sabiendo que están ahí para ti y no para hacerte daño", ha señalado Biles.

La gimnasta explicó lo que para ella es el 'diario de las preocupaciones': "A veces tengo bastante ansiedad, así que ella (su terapeuta) me dice que lo escriba en mi diario de preocupaciones, que lo escriba siempre a la misma hora. La mía es de 12 a 13. Esa es la hora que he seleccionado para escribir todo en mi diario de preocupaciones. Uso esa hora para preocuparme de las cosas".

"Por lo general, para cuando llega esa nueva hora, ya me he olvidad de todas mis preocupaciones, así que ese tipo de herramienta me está ayudando", ha añadido.

Meses después de su adiós a los JJOO de Tokio, Simone Biles asegura que ve la vida de otra manera: "Simplemente despertar y tener una perspectiva positiva de la vida en general y saber que eres bendecido con otro día".

Hace un tiempo, la gimnasta estadounidense ya explicó en 'New York Magazine' que su estado emocional es más importante que su carrera: "Centrarme en mi salud mental significa sacrificar parte de ese estrellato. Pero al final del día, no puedes tenerlo todo. Y si primero te ocupas de tu bienestar mental, el resto encajará".