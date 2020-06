Colin Kaepernick es un símbolo de la lucha antiracista en Estados Unidos. De hecho, su incansable afán por defender los derechos del colectivo afroamericano le costó su carrera en la NFL, competición de la que fue expulsado tras mostrar su repulsa contra las medidas segregacionistas de Donald Trump.

LeBron James ilustró su queja abierta al abuso de autoridad y racismo por parte de la Policía tras la muerte de George Floyd con una imagen de Colin Kaepernick hincando la rodilla en un partido en señal de protesta.

Ahora, el exquarterback ha querido pronunciarse en Twitter: "Cuando la civilización conduce a la muerte, la rebelión es la única reacción lógica. Los gritos de paz lloverán, y cuando lo hagan, caerán en oídos sordos, porque su violencia ha traído esta resistencia. ¡Tenemos derecho a luchar! Descansa en el poder, George Floyd".

De hecho, Kaepernick ha ido un paso más y ha anunciado que subvencionará las minutas de los abogados de los ciudadanos que han protestado en Minneapolis tras la muerte de Floyd a través de su fundación 'Know Your Rights Camps'.

"En la lucha por la liberación siempre hay represalias. Debemos proteger a nuestros luchadores por la libertad. Empezamos una iniciativa de defensa legal para darle representación a nuestros luchadores en Minneapolis, pagada por 'Know Your Rights Camp'", escribió el ex de los San Francisco 49ers.