Geoffrey Kamworor, atleta keniano que conquistó la maratón de Nueva York el año pasado, ha sido atropellado este pasado jueves mientras entrenaba en la localidad de Eldoret, al oeste de Kenia.

El plusmarquista mundial de medio maratón fue embestido por una motocicleta. El conductor le traslado a un hospital cercano y allí se mantiene ingresado con una fractura en la tibia de la pierna derecha y múltiples contusiones.

"Recibí al paciente el jueves por la mañana y logramos hacer una operación que consistía en abrir una fractura incompleta del eje tibial derecho en la pierna derecha. Le está yendo bien y debería irse a casa en cualquier momento", ha comentado el doctor Victoria Bargogia, quien trató al atleta.

Kamworor, por su parte, ha explicado cómo fue el accidente al diario 'Nation Sport': "Estaba a un kilómetro de mi casa durante mi carrera matutina cuando una motocicleta a alta velocidad me golpeó por detrás y me caí, lastimándome la pierna. También me hice daño en la cabeza, y él me ayudó a levantarme y me llevó al hospital".

Kamworor, de 28 años y 'recordman' mundial de medio maratón (58:01), podrá recuperarse sin prisas, ya que el Maratón de Nueva York, inicialmente previsto para noviembre y en el que defendía título, ha sido cancelado por la incertidumbre con la pandemia de coronavirus. Aun así, espera poder defender su corona en el Mundial de medio maratón de Gdynia (Polonia), que se ha reprogramado del 17 de marzo al 17 de octubre.