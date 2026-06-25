Pánico y terror en las calles de Venezuela instantes después de los dos terremotos: "¿Dónde está mi mamá?"

El contexto Los dos seísmos pillaron a todos por sorpresa con muchos de los venezolanos en la calle. Las imágenes que vamos conociendo muestran cómo se produce ese temblor y los primeros derrumbes instantes después de los dos terremotos.

El miércoles, Venezuela fue sacudida por dos terremotos consecutivos, el primero de magnitud 7,2 y el segundo más fuerte de 7,5, apenas 39 segundos después. Estos seísmos tomaron por sorpresa a la población, que en su mayoría se encontraba en la calle. Las imágenes muestran los momentos de pánico y los primeros derrumbes tras los temblores. Un vídeo destaca la desesperación de un hombre buscando a su madre entre el caos, mientras la gente corre y grita, rodeada de edificios que comienzan a colapsar y humo que invade las calles. La situación refleja el impacto emocional y físico del desastre.

A las 18:05 hora local del miércoles (22:05 GMT) sorprendía el primer terremoto de 7,2 en Venezuela. Apenas 39 segundos después del primero, tuvo lugar el segundo, el más fuerte, de 7,5.

Los dos seísmos pillaron a todos por sorpresa, muchos de los venezolanos estaban en la calle. Las imágenes que vamos conociendo muestran cómo se produce ese temblor y los primeros derrumbes instantes después de los dos terremotos.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, las imágenes muestran esos momentos de desesperación, de búsqueda de los suyos que no encuentran en medio del caos.

En este caso, un hombre graba la calle, donde se encontraba con su madre, momentos después de que los terremotos sacudieran Venezuela. "Mi mamá. ¿Dónde está mi mamá?", grita desesperado mientras la llama por su nombre.

Así, en el vídeo se puede ver cómo el hombre corre desesperado por encontrar a su madre mientras a su alrededor la gente corre y grita en medio del caos, con edificios que empiezan a derrumbarse y el humo que ya llena las calles.