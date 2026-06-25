Gritos, pánico y techos caídos: el derrumbe del aeropuerto de Maiquetía (Venezuela) durante los dos fuertes terremotos

El contexto La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cerrado el aeropuerto debido a los graves daños que sufrió. Las imágenes del aeropuerto muestran escenas de pánico: techos caídos mientras personas gritan y corren intentando no ser sepultados.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira, Venezuela, ha sido gravemente afectado por dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en el centro del país. Las imágenes muestran techos caídos mientras la gente corre para no ser sepultada. La presidenta Delcy Rodríguez ha cerrado el aeropuerto debido a los daños y ha declarado el estado de emergencia. Las autoridades están realizando arduas labores de rescate, y se espera la llegada de rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Qatar y República Dominicana. Estos terremotos coincidieron con el feriado por la Batalla de Carabobo.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira, al norte de Venezuela, ha sido uno de los lugares más afectados por los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación. Las imágenes que van llegando del aeropuerto muestran techos caídos mientras personas gritan y corren intentando no ser sepultados.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cerrado el aeropuerto debido a los graves daños que sufrió. La mandataria ha dicho que las autoridades están en labores "muy arduas" de rescate en ese estado para salvar vidas y ha añadido que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Qatar y República Dominicana.

Horas antes, Rodríguez ha declarado el estado de emergencia después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos el miércoles, un día feriado por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo, el episodio de la Guerra de Independencia contra España que el país suramericano considera que selló su emancipación.

Decenas muertos y más de 700 heridos

Delcy Rodríguez ha informado este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados.

"A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", ha declarado la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Aunque el número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron este miércoles Venezuela.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido