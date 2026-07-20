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MUNDIAL 2026

¡España, campeona del mundo!

865.000 para cada jugador

España se lleva el mayor premio de la historia de un Mundial: 44 millones de euros

Los detalles Con el triunfo, además de esa segunda estrella, cada jugador de la selección española ha ganado 865.000 euros, aunque el 47% se lo lleva Hacienda.

España, campeona del Mundo
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España se ha hecho este domingo con el mayor premio económico de la historia de un Mundial, 44 millones de euros, mientras que Argentina, el subcampeón, se ha llevado 28 millones de euros.

Hasta ahora, la FIFA nunca había repartido tanto dinero en un Mundial. En total, han sido más de 650 millones de euros. Todas las selecciones se han llevado una cantidad, aunque, obviamente, el premio ha sido mayor en consonancia con lo lejos que han llegado los jugadores.

Con el dinero recibido, cada selección paga los gastos que tiene por participar en la competición, prepararse y paga también a los jugadores. En el caso de la selección española, la cantidad que se van a llevar los futbolistas la ha negociado Rodri, el capitán, con la Federación. Esta se queda el 55%, mientras que los jugadores el 45%.

De esta forma, cada jugador ha ganado 865.000 euros. Sin embargo, cabe destacar que Hacienda se lleva el 47%, lo que quiere decir que, en parte, ganamos todos. Lo que sí se quedarán los jugadores es un anillo al estilo NBA con diamantes y piedras preciosas, algo inédito en el campeonato.

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