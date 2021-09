Guillermo Gómez, de 14 años, acaba de proclamarse campeón de Europa de patinaje artístico. Durante el confinamiento entranaba en el salón de su casa... y ahí sigue. 'Jugones' lo ha comprobado en primera persona.

Retira la mesa para entrenar en el salón de casa. "Al principio no me dejaban. Se acostumbró y ya no me dice nada", cuenta el joven deportista.

Su madre es su entrenadora en la parte física y enseña con orgullo algunos de sus trofeos. Igual que hace el propio Guillermo.

Más de 20 trofeos y el orgullo de tener su propia pirueta, que enseña en 'Jugones'. "Siento que puedo volar", finaliza, con la ilusión del que sólo acaba de empezar a cumplir sus sueños.