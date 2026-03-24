El análisis de Pedrosa sobre la situación de Márquez: "Dice que está mejor, pero..."

Marc Márquez, aliviado por el parón de MotoGP y enfocado en "seguir mejorando" su hombro lesionado

El expiloto de MotoGP cree que Marc está teniendo mucho dolor en el brazo y por eso no puede competir como la temporada pasada.

Aunque Marc Márquez ganó en la sprint de Brasil, no pudo alcanzar el podio en la carrera. Se le hizo demasiado larga. Eso es lo que apunta el expiloto Dani Pedrosa, que apunta que los problemas físicos le están pasando factura en este inicio de campeonato de MotoGP.

En palabras que publica 'Motosan' este martes, Pedrosa analiza la situación e Márquez: "Hay que saber si es un tema del hombro, de la lesión del año pasado o es un tema más del codo, de muñeca o del antebrazo. Sin duda que las curvas de derecha, a tanta velocidad, va sobrecargando esa zona y después de quince vueltas pues se ha visto un poco tenso".

Marc está recuperándose de la lesión que sufrió el año pasado cuando ya era campeón del mundo: "Ha dicho que está mejor que en la primera carrera pero aún así dice que todavía no está al 100%".

Pero a pesar de estar mermado físicamente, le sigue dando para luchar en las posiciones altas: "Ha jugado con toda su experiencia hoy porque ha visto que Fabio Di Giannantonio tenía mucha velocidad y buscar más velocidad sería arriesgar una caída".

"Ha jugado en la baza de la presión y Di Giannantonio ha caído en ella", explica Pedrosa.

El GP de Estados Unidos, en Austin, es la próxima cita del mundial. Uno de los lugares favoritos de un Márquez que está quinto en el mundial, a una distancia de 22 puntos del líder, Marco Bezzecchi.