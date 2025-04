Bagnaia vio venir la caída de Márquez en Austin: "Era tan agresivo en los pianos..."

Marc Márquez se fue al suelo por primera vez en el Gran Premio de Las Américas. Cuando iba líder pisó demasiado el piano y no pudo controlar la moto. Y aunque pudo volver a pista, se retiró por los daños en la parte lateral. Pecco Bagnaia, que pilotaba justo detrás de él, se lo vio venir al ver cómo tomaba los pianos.

Así lo ha dicho el italiano en palabras que recoge 'Motosan': "Vi que era muy agresivo en los pianos, y para ser tan competitivo había que cortar mucho el piano en la curva cuatro".

"Probablemente el piano estaba todavía un poco húmedo porque normalmente yo también habría abordado la curva de esa manera, pero en el 'warm up' me toqué con él y vi que el agarre allí no era óptimo. Así que cuando vi que se caía no fue fácil tomar la siguiente curva. Sin esa caída, Marc me habría sacado aún más distancia, porque el ritmo que llevaba era fantástico", dice el ganador en Austin, que se mete de lleno en la pelea por un mundial en el que ahora manda Alex Márquez.

Es su primer triunfo del año después de mucho sufrimiento sobre la Ducati: "Una victoria siempre es importante, el equipo se merecía esta victoria, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. No estaba previsto, pero hicimos todo lo que pudimos. Es un punto de partida, ahora sabemos que trabajando de una determinada manera podemos ganar, como hicimos el año pasado".

"Es una sensación increíble, estoy muy contento, es la primera vez que gano aquí en COTA. Sé que este éxito se debe también a la caída de Marc, que ha sido más rápido que nadie. He intentado controlar su ritmo lo mejor que he podido, y cuando le he visto caer he seguido empujando para mantener a distancia a Alex, que en ese momento seguía muy cerca. No ha sido fácil, estaba ganando mucho en el primer sector y estábamos cerca en el segundo. Creo que he ganado algo gracias a la frenada del sector 12, en el tercero estaba ganando algo", dice Pecco para concluir la cita de COTA.