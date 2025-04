El director de carrera aclara que Márquez sí habría sido penalizado en Austin: "La norma dice..."

Marc Márquez y Ducati tenían claro que no iban a ser penalizados si corrían al box a cambiar la moto y nadie de la parrilla los seguía. Simplemente saldrían desde la última posición. Pero ahora dirección de carrera de MotoGP lo ha desmentido y ha dejado claro que habría recibido un 'ride through'. tenían claro que. Simplemente saldrían desde la última posición. Pero ahora dirección de carrera de MotoGP lo ha desmentido y ha dejado claro que habría recibido un 'ride through'.





Lo ha desvelado el director de carrera, Mike Webb, en palabras que recoge 'Marca' este martes: "Tuvimos una situación similar en Argentina 2018. Reescribimos las reglas para asegurarnos de que cualquiera que cambie el tipo de neumáticos saliendo de la parrilla reciba una penalización".





"Si hubiéramos podido continuar normalmente, los pilotos que fueron a por su segunda moto con neumáticos diferentes habrían sido penalizados", deja claro.





Y aunque Ducati no se esperara esa sanción, las normas dicen que es así: "Parece que el equipo de Márquez no esperaba un 'ride through', quizá pensaban que simplemente saldrían desde el pit lane o del fondo de la parrilla. Pero la norma dice que, si cambias neumáticos de esa forma, debes volver a tu posición original después de la vuelta de calentamiento y cumplir un 'ride through'".





Pero ante el caos y la confusión dirección de carrera decidió sacar la bandera roja e iniciar un nuevo procedimiento de salida. Así ningún piloto sería sancionado.





"Tal y como ocurrió el domingo, con tantas motos y tanta confusión para sacar a la gente de la parrilla, decidí activar un nuevo procedimiento de salida. Tuvieron mucha suerte de salir impunes", dice para finalizar Webb.