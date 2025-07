Carlos Sainz se abre en canal sobre su salida de Ferrari: "Tantas cosas que me gustaría decir..."

Carlos Sainz vivió un último año en Ferrari muy duro mentalmente. Con la temporada por empezar se enteró de que iba a ser reemplazado al final de 2024 por Lewis Hamilton. El madrileño ha confesado vivir una crisis mental sobre cómo enfocar ese último capítulo del sueño de pilotar para el 'Cavallino Rampante'.

Williams se ha convertido en su nuevo hogar, pero todavía sigue siendo cuestionado sobre su pasado de rojo. El '55' ha vuelto a hablar sobre sus sentimientos acerca de ese año: "Hay tantas cosas que me gustaría decir o hacer o cambiar, pero mi ángel fue más poderoso en ese momento y dijo, no, no seas esa persona, sé el profesional".

"Entiendo como un piloto con un gran ego tal vez solo querría despedazar a Ferrari ese año y tal vez volverse un poco político o convertirse en una especie de infección dentro del equipo", ha reflexionado Carlos en declaraciones realizadas en el podcast 'High Performance'.

El ser profesional prevaleció sobre la decepción que Sainz tuvo con el equipo por prescindir de él de manera injusta, teniendo en cuenta el rendimiento. Por ello Sainz ha transmitido la actitud que debía mantener: "Sé la persona que va a dar absolutamente todo hasta la última carrera por este equipo".

"Darles a todos aquellos que no tienen nada que ver con esa decisión, voy a ser la persona profesional, la buena persona, no la que quiere incendiar este lugar", ha zanjado el ganador de cuatro Grandes Premios. De todas formas, fue un buen año para él ya que ganó el Gran Premio de Australia y el de México.