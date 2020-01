Valentino Rossi podría tener muy cerca su retirada. El italiano, en declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport', ha confirmado que está meditando muy seriamente sobre su futuro y sobre si seguirá o no pilotando en MotoGP la temporada 2021. "Los míos quieren que siga, pero debo ser realista", afirma.

"A mí me gustaría seguir, pero se debe ser realista. Necesito ser más competitivo que el año pasado porque de lo contrario es mejor basta", dice el campeón italiano.

Rossi sabe que el tiempo para decidir se le agota, ante el riesgo que hay en Yamaha de perder a Viñales o a Quartararo: "Necesitaré algo de tiempo, hablaré con Jarvis y Yamaha para saber qué piensan. Desgraciadamente en MotoGP todo se decide al comienzo".

"Mi padre y mi madre quieren que continúe. Hablo con ellos, con Albi, con Uccio y con Carlo Casablanda", dice un Rossi que reconoce estar dejándose aconsejar.

Valentino insiste en que para un piloto es "un gran honor para un piloto decidir cuándo retirarse". "Lo normal es que te dejen tirado. Quizá acabe en Petronas, no lo sé. Me gustaría más estar donde estoy, pero somos tres para dos motos. No me parece un mal equipo, pero quizá se marche Viñales o Quartararo cambie de moto", afirma.

Rossi, aunque deje MotoGP, no tiene intención de alejarse de la velocidad. El italiano ha corrido, y ganado, las 12 Horas del Golfo y podría tener futuro en el WEC... ¿se las verá allí con Fernando Alonso?