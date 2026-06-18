"Lo único que le puede parar es...": el padre de Lorenzo advierte del regreso de Marc Márquez

Chicho Lorenzo ha elogiado la mentalidad del ilerdense para lograr volver a ganar una carrera, y ha asegurado que depende de sí mismo para conseguir su décimo título.

Marc Márquez vuelve a ser el rival a batir en MotoGP. Nada más proclamarse campeón del GP de Hungría, el ilerdense volvió a demostrar por qué es uno de los mejores pilotos del mundo, y que, pese a sufrir varias lesiones, sigue en pie. Tal es así que Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, le ha elogiado.

"Es un deportista que pasará a la historia como uno de los más grandes de todos los deportes. Por resultados, por recorrido y sobre todo por este doble renacer después de las lesiones, Márquez ya es uno de los grandes de la historia mundial del deporte", asegura el padre del pentacampeón del mundo.

Chicho recordó la frase de Marc previa a Balaton Park en la que señalaba que si peleaba por la victoria era "porque los demás están haciendo algo mal". "Esto es pólvora real, guerra psicológica total. Márquez se debía sentir lo suficientemente fuerte como para decirlo", apunta el experto.

Aunque la victoria de Márquez en Hungría fue espectacular, Lorenzo no duda en señalar que Marc "no está al 100%", ya que aún arrastra sus recientes lesiones. "Está haciendo un esfuerzo extraordinario y no está contando toda la verdad. No estando al 100%, le está llegando para ganar", añade Chicho.

Por último, el padre del expiloto ha concluido su análisis sobre el vigente campeón del mundo, destacando que "lo único que puede parar a Márquez es la mala suerte", ya que por sí mismo es capaz de remontar y ganar el título.

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