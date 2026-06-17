El jefe de Marc Márquez reconoce que han pasado por "una pesadilla": "Las primeras carreras..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, asume que en este inicio de mundial de MotoGP han estado muy por detrás de Aprilia. Pero ahora la historia comienza a cambiar.

Marc Márquez volvió a hacer magia en el Gran Premio de Hungría: pole, victoria en la sprint y en la carrera larga a pesar de que unos días atrás había sido operado del hombro y del pie. Y en Ducati vuelven a creer en sus opciones. No sólo por el resultado de Marc, también por el paso adelante de Pecco Bagnaia.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha dicho en 'AS' que han pasado por "una pesadilla": "Después de los test de Sepang, tenía mucha confianza en que iba a ser un buen año para nosotros; no una pesadilla como lo han sido las primeras carreras".

Un paso adelante que todavía "no es suficiente". Sin embargo en Balaton vieron la luz: "Ha sido un fin de semana muy importante, porque hemos recuperado muchos puntos, pero sabemos perfectamente que nuestros rivales son muy fuertes".

"Tuvimos mala suerte al principio de la temporada. Pero sabemos que en 44 carreras, los resultados y las situaciones pueden ser diferentes cada fin de semana. Ya veremos", reconoce el jefe de Ducati, que promete guerra.

Porque el debate ahora en la categoría reina es si Márquez llegará a la lucha por el mundial contra las Aprilia de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín.

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