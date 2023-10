Tras comunicar su salida de Honda y su marcha a Gresini, Marc Márquez afirmó que no se llevaría a todo su equipo al garaje de la Ducati, pero sí a una persona.

Esa es Javi Ortiz, mecánico del ilerdense desde Moto2 y hombre de suma confianza del octocampeón.

En la serie 'Behind the dream', el murciano ha contado cómo es su estrecha relación con Márquez: "En 2011, empecé a trabajar con Marc. Para mí, es como un hermano pequeño. Para mí, cuando él se cae, no es: 'Uff, tenemos que reparar la moto', el primer 'shock' es: '¿Está bien?'".

"Todo el mundo lo conoce como Marc. Es la host..., el piloto, cómo te ríes con él, qué carisma que tiene, qué cercano que es... pero es que es más que todo eso. Cómo me ha tratado siempre, cómo veo que trata a su gente. Si me dices ahora: 'Dime una persona con el mayor corazón que puedas conocer'. Es que el primero que te voy a decir va a ser él", ha añadido, destilando la admiración que procesa hacia Marc.

¿Cuál ha sido su función estos años en Honda? Así responde: "Mi trabajo no se compone de hacer una sola cosa. Soy el que prepara los carenados. Si he acabado antes que ellos, echo una mano en la moto. Estoy echando gasolina, tengo que estar pensando en darle un neumático trasero porque hay que cambiarlo y a la vez me tengo que ir corriendo al muro porque tengo que sacar la pizarra".

El bajón de Honda

Javi Ortiz también ha tratado el mal momento que atraviesa la marca japonesa desde 2020 después de dominar con puño de hierro en MotoGP.

"Claro que te afecta. Son momentos que... y más cuando venimos de una época tan gloriosa. Venimos de ganarlo prácticamente todo. Si recordamos 2019: 'Primero, segundo...'. No bajamos del podio. En el trabajo, no te tiene que afectar. Personalmente, sí porque piensas mil cosas: '¿Qué pasará? ¿Seguiremos? ¿No seguiremos?'", ha añadido el mecánico.