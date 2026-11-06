Cuarta semana de huelga de los docentes madrileños: "Es importante mantener la lucha hasta el final"

Los detalles Los docentes lo tienen claro, quieren seguir llenando las calles de un verde que anhela una educación pública de calidad: "Nuestra fuerza y nuestro ímpetu harán que nuestras reivindicaciones sean factibles".

Los profesores de la educación pública en Madrid están en su cuarta semana de huelga, enfrentando el desgaste económico y el cansancio, pero mantienen su determinación frente a lo que consideran ataques del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Docentes como Laura, Leticia, Pablo, Natalia y Carlos han participado desde el inicio, cumpliendo con servicios mínimos. A pesar de perder aproximadamente 2.000 euros, insisten en que la lucha es colectiva y necesaria. Esperan que la Administración negocie, mientras consideran las consecuencias para sus alumnos. Critican la postura de la Consejería, pero afirman que su movilización es pacífica e inteligente.

Los profesores de la educación pública madrileña afrontan su cuarta semana de huelga. El cansancio empieza a hacerse notar y el impacto económico ya pesa en sus nóminas, pero los docentes aseguran que mantienen intactas las fuerzas para continuar con sus reivindicaciones frente a lo que consideran ataques continuados del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Laura, Leticia, Pablo, Natalia y Carlos son algunos de los profesores que llevan secundando la huelga desde el primer día, aunque cumplen con los servicios mínimos establecidos. "Desde el día 14 no hay un solo día que no haya hecho huelga", explica Pablo, uno de los docentes movilizados. Otra profesora cifra en 17 las jornadas que lleva de parón. Son conscientes de que no todos sus compañeros pueden permitirse secundar las movilizaciones durante tantos días, pero insisten en que la lucha es colectiva: "Creemos que es importante mantener la lucha hasta el final".

El desgaste económico es ya una de las principales consecuencias de esta protesta. "Prácticamente 2.000 euros rondaremos", calcula un profesor sobre el dinero que ha dejado de percibir. Ruth, profesora de FP, recuerda que pierden "1,4 días de salario por cada día de huelga". Pese a ello, no quieren dar un paso atrás: "Nuestra fuerza y nuestro ímpetu harán que nuestras reivindicaciones sean factibles".

Asimismo, los docentes siguen esperando una respuesta de la Administración y confían en que la Consejería se siente finalmente a negociar: "Estamos a la expectativa de que se sienten a negociar y esto tenga un buen final", señala otra profesora.

También tienen presentes las consecuencias que la huelga tiene para sus alumnos, a quienes aseguran tener muy presentes durante las movilizaciones. "Nos encanta nuestro trabajo y atender a nuestros alumnos, que los tenemos ahí en el cole mientras luchamos por ellos", explica Leticia.

Lo que no comprenden es la postura de la Consejería ni los mensajes que, denuncian, están recibiendo por parte de sus responsables. "Nos está insultando, que son nuestros jefes y nos están menospreciando continuamente", critica uno de los profesores. Frente a ello, reivindican el carácter de sus protestas y aseguran que seguirán llenando las calles de un verde que anhela una educación pública de calidad: "A la vista está que nuestra movilización está siendo inteligente y pacífica".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.