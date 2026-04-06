Marc Márquez dispara la ilusión: "Si me colocase bien... estoy para ganar"

El eneacampeón del mundo explicó tras la carrera en Austin que en Brasil y en Tailandia, de haberse situado "bien en las primeras vueltas", podía haber ganado.

En el 'Inside' que publicó Ducati tras el Gran Premio de Estados Unidos de hace poco más de una semana, llama la atención una intervención de Marc Márquez durante el fin de semana.

El de Cervera, en primer lugar, reconoce que aún no está al 100% recuperado de la lesión que sufrió en Indonesia 2025.

"La moto debe mejorar, pero yo también. Estoy sufriendo, la moto es un punto, definitivamente, pero yo también", señala.´

Sin embargo, el enecampeón del mundo se muestra muy optimista viendo cómo se desenvolvió en las anteriores carreras.

"He vuelto a ver las carreras de Brasil y Tailandia, y si me colocase bien en las primeras vueltas, estoy para ganar", señaló.

Consumidas las tres primeras citas del calendario de MotoGP para 2026, Marc Márquez se encuentra quinto, a 36 puntos del líder, Marco Bezzecchi. ¿Empezará la remontada en Jerez?