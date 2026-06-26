Susto de Marc Márquez en Assen: caída en la FP1 sin riesgo de lesión

El vigente campeón del mundo ha sufrido una caída al perder el control de su Ducati durante la curva 16. El ilerdense se ha levantado por su propio pie de la grava y ha terminado décimo.

Marc Márquez ya está en Países Bajos preparado para disputar un nuevo fin de semana de MotoGP. El vigente campeón ha vuelto al trazado tras su renovación con Ducati hasta 2028 y sus dos victorias consecutivas en Balaton Park y Brno, que le acercan más al liderato de la clasificación.

Este viernes, el ilerdense ha participado en los Entrenamientos Libres 1 a las 10:45 hora española. A pesar de que es la FP1 y apenas fuerza demasiado con la moto, Márquez ha sido protagonista de una nueva caída, al perder el control de su Ducati durante una curva.

Por suerte, el piloto español no ha sufrido una lesión, y la caída ha quedado en una anécdota. Instantes después de su incidente, se ha levantado de la grava sin problema y ha regresado al box para gestionar con su equipo lo sucedido, tras acabar décimo.

A las 15:00 horas, el de Cervera volverá a la pista para realizar la práctica, con la cual pondrá fin al primer día en el Circuito de Assen. El sábado participará en los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Por último, a las 15:00 horas del sábado disputará la carrera sprint de 13 vueltas, y el domingo a las 14:00 horas el GP de Países Bajos, corriendo un total de 26 vueltas.

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