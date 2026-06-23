Las palabras de Ducati tras la renovación de Marc Márquez: "No solo es un talento excepcional"

Tanto Claudio Domenicali, CEO de Ducati, como Gigi Dall'Igna han festejado la continuidad del vigente campeón del mundo con ellos debido a los éxitos conseguidos y su forma de trabajar.

Marc Márquez seguirá vistiendo de rojo hasta 2028. El culebrón que ha mantenido en vilo a MotoGP por fin ha concluido con la firma del piloto ilerdense por Ducati por dos temporadas más. De esta forma, el vigente campeón sentencia los rumores sobre su posible retirada.

La noticia no solo ha sido bien recibida en casa de los Márquez, sino que en Borgo Panigale han mostrado su entusiasmo con la renovación de Marc junto a ellos. Claudio Domenicali, CEO de Ducati, y Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de los italianos, han celebrado la continuidad del eneacampeón del mundo.

"La renovación del contrato de Marc para las temporadas 2027 y 2028 es la decisión más lógica tras los increíbles éxitos que logramos juntos en su primera temporada con la camiseta roja. Aportó a un equipo ya ganador una mentalidad aún más decidida, si cabe, y un espíritu de lucha excepcional. Marc no solo es un talento excepcional", asegura Domenicali en declaraciones recogidas por 'Speedweek'.

A su vez, Dall'Igna ha destacado la confianza entre Marc y el equipo como el motivo fundamental de la nueva asociación entre ambos. "La confianza es la base de la relación entre Ducati y Marc. Él se acercó primero, nos eligió y hoy nos complace anunciar que estamos planeando un futuro juntos, un futuro lleno de ilusiones", añade Gigi.

Por último, tanto Domenicali como Dall'Igna han destacado cómo Márquez les ha impresionado tanto por sus resultados como por la motivación y ambición que muestra cada día subido a la moto. "Las ambiciones siguen intactas y estoy deseando escribir un nuevo capítulo en esta historia de Ducati junto a Marc, tanto dentro como fuera de la pista", concluye el ingeniero.

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