El agradecimiento de Marc Márquez a Ducati: "Incluso estando lesionado confiaron en mí"

El campeón de MotoGP dice que está "muy feliz" de que por fin se haya hecho oficial su continuidad en Ducati: "Si he dado ese paso significa que mentalmente me siento preparado".

Ya es oficial la renovación de Marc Márquez con Ducati por dos temporadas más. Y el campeón de MotoGP está encantado, motivado con el futuro y muy seguro de su momento "mental" y de su "progreso físico".

Lo ha dicho en la previa del Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana: "Estoy súper feliz de anunciar la renovación de mi contrato con Ducati por dos años más. Por supuesto, si he dado este paso significa que mentalmente me siento preparado y que físicamente me encuentro cada vez mejor. Espero y deseo seguir progresando y disfrutar de 2027 y 2028 junto al Ducati".

Da las gracias a Ducati porque en un momento delicado de lesiones siguieron confiando en él: "Para mí fue muy importante que, incluso estando lesionado, Ducati siguiera creyendo en mí y empezara a plantearme algunas opciones".

"Eso me dio mucha confianza porque, al final, es importante que cuando no estás en tu mejor nivel, aunque ganara el campeonato el año pasado, sigan confiando en ti. Eso es muy importante para un piloto. También me ayudó a creer más en mí mismo y a seguir progresando. Además, los pasos que he dado en las últimas semanas me ayudaron a tomar la decisión", explica el ganador en Hungría y en República Checa.

Sólo tiene un deseo: que la parte física le acompañe para seguir ganando. "Espero y deseo que el físico me siga, porque si me sigue pues los disfrutaremos", dice Marc este jueves.

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