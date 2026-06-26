El 'pero' de Marc Márquez al hablar del fichaje de Pedro Acosta por Ducati

El vigente campeón del mundo pidió "respeto" para Pecco Bagnaia y se limitó a destacar las cualidades del murciano.

En la previa del Gran Premio de los Países Bajos, Marc Márquez fue el gran protagonista en el circuito de Assen.

La renovación del ilerdense fue el primer comunicado emitido por Ducati esta semana antes de que anunciaran la salida de Pecco Bagnaia y el fichaje de Pedro Acosta.

En primer lugar, al de Cervera le preguntaron por su nuevo contrato y afirmó que sus dos victorias en los últimos dos Grandes Premios le han insuflado un nuevo ánimo.

"Estoy contento por la renovación con Ducati. Evidentemente, no fue fácil, sobre todo tomar mi decisión. Pero sí que me han ayudado muchísimo los avances de las últimas dos semanas, sobre todo de cara a verme mentalmente dos años más en MotoGP, 2027 y 2028", arrancó.

Seguidamente, como no podía ser de otra forma, le preguntaron por su futuro compañero, al que alabó.

"Pedro es un piloto talentoso, muy rápido, joven, fresco físicamente... Creo que es un buen fichaje para Ducati, para todo el equipo", señaló.

Eso sí, puso un 'pero' a las preguntas: "Pero no voy a entrar más en detalles, porque también respeto mucho a mi actual compañero, Pecco Bagnaia. Creo que merece ese respeto".