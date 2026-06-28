Ahora

Tremendo

Surrealista accidente en Moto3: atropellan a Carpe y se levanta como si nada para seguir con la carrera

El joven piloto murciano ha sufrido un accidente muy duro de ver en la carrera de Moto3. Para sorpresa de todos, se ha levantado para seguir con la carrera después de que un rival le pasara por encima.

Álvaro Carpe Álvaro Carpe Redes

Álvaro Carpe, piloto de Moto3, ha dejado sin duda una de las imágenes más impactantes de esta temporada en motociclismo. Incluso se podría estar señalando como una de las situaciones más llamativas de los últimos años en la élite del motor.

El piloto murciano, de tan solo 19 años, ha sufrido una dura caída durante el Gran Premio de los Países Bajos. Por si fuera poco, tras irse al suelo, su rival Adrián Cruces, accidentalmente, le ha atropellado pasándole por encima en una imagen tremendamente estremecedora.

No obstante, justo después ocurriría algo aún más increíble. Carpe, sin tiempo a reacciones, se ha levantado del suelo para coger su moto corriendo para intentar seguir con la carrera. Así lo ha hecho durante las siguientes cuatro vueltas.

En ese momento, Carpe ha entrado en 'pitlane' para abandonar la carrera tras dejar una de las imágenes más llamativas en lo que va temporada en el motociclismo.

Las 6 de laSexta

  1. Exteriores eleva a nueve la cifra de españoles muertos y a 152 la de desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
  2. Del positivismo de Sánchez a la "autocrítica" de Page: los entresijos de la reunión a puerta rezada en el Comité Federal del PSOE
  3. Barómetro laSexta | El 58,1% de los encuestados valora como "insuficientes" las explicaciones de Sánchez sobre Ábalos
  4. La frágil tregua salta por los aires: EEUU bombardea Irán y Trump amenaza con "acabar por la vía militar"
  5. Un muerto y dos heridos muy graves al ser atropellados por un camión de la basura en pleno Casco Viejo de Pamplona
  6. Horas en carretera, humedades y un coche para las urgencias con 25 años: la odisea diaria de la sanidad rural en Teruel