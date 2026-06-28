Tremendo
Surrealista accidente en Moto3: atropellan a Carpe y se levanta como si nada para seguir con la carrera
El joven piloto murciano ha sufrido un accidente muy duro de ver en la carrera de Moto3. Para sorpresa de todos, se ha levantado para seguir con la carrera después de que un rival le pasara por encima.
Álvaro Carpe, piloto de Moto3, ha dejado sin duda una de las imágenes más impactantes de esta temporada en motociclismo. Incluso se podría estar señalando como una de las situaciones más llamativas de los últimos años en la élite del motor.
El piloto murciano, de tan solo 19 años, ha sufrido una dura caída durante el Gran Premio de los Países Bajos. Por si fuera poco, tras irse al suelo, su rival Adrián Cruces, accidentalmente, le ha atropellado pasándole por encima en una imagen tremendamente estremecedora.
No obstante, justo después ocurriría algo aún más increíble. Carpe, sin tiempo a reacciones, se ha levantado del suelo para coger su moto corriendo para intentar seguir con la carrera. Así lo ha hecho durante las siguientes cuatro vueltas.
En ese momento, Carpe ha entrado en 'pitlane' para abandonar la carrera tras dejar una de las imágenes más llamativas en lo que va temporada en el motociclismo.