Barómetro laSexta | El 58,1% de los encuestados valora como "insuficientes" las explicaciones de Sánchez sobre Ábalos

Los detalles El 55,4% de los votantes de esta encuesta, elaborada por el Instituto Invymark, cree que el líder socialista conocía las actuaciones de su exministro y del que fuera asesor de este.

El último barómetro de laSexta, realizado por el Instituto Invymark, revela que el 58,1% de los españoles considera insuficientes las explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las actividades ilegales de José Luis Ábalos y Koldo García. Entre los votantes del PSOE y Sumar, la mayoría opina que las explicaciones son suficientes, aunque un 5% de socialistas pide más detalles. Además, el 55,4% de los votantes cree que Sánchez conocía las acciones de su exministro. En cuanto a la condena de 24 años a Ábalos, un 62,5% está de acuerdo, y la decisión de no encarcelar al empresario Víctor de Aldama divide opiniones, con un 50,1% en contra y un 49,6% a favor.

Las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las actividades ilegales atribuidas a José Luis Ábalos y Koldo García no convencen a la mayoría de los españoles. Así lo refleja el último barómetro de laSexta, elaborado por el Instituto Invymark, que muestra que el 58,1% de los encuestados considera que las explicaciones del jefe del Ejecutivo han sido insuficientes, frente al 41,9%, que las considera suficientes.

El sondeo también analiza la opinión de los votantes de cada partido. Entre los simpatizantes del PSOE y de Sumar predominan quienes creen que las explicaciones han sido suficientes, aunque destaca que casi un 5% de los votantes socialistas considera que el jefe del Ejecutivo debería haber aportado más datos sobre este asunto.

Asimismo, el 55,4% de los votantes cree que el líder socialista conocía las actuaciones de su exministro y del que fuera asesor de este. Mientras, el 44,3% considera que no sabía lo que ocurría. Entre los votantes de los partidos de la derecha existe un amplio consenso en que Sánchez sí era conocedor de esos hechos.

El 55,4% de los votantes cree que el líder socialista conocía las actuaciones de su exministro y del que fuera asesor de este.

Otro de los asuntos analizados es la condena de 24 años de prisión impuesta a José Luis Ábalos. Un 62,5% de los encuestados asegura estar de acuerdo con la sentencia, frente a un 37,4% que no la comparte. Entre los votantes socialistas llama la atención que casi uno de cada cuatro respalda la condena contra quien fuera secretario de Organización del PSOE.

Por último, el barómetro recoge una opinión muy dividida sobre la decisión de que el empresario Víctor de Aldama no ingrese en prisión por su colaboración con la Justicia. Un 50,1% de los encuestados no comparte esa medida, mientras que un 49,6% sí la respalda. En este caso, son los votantes de los partidos de la derecha quienes apoyan mayoritariamente ese beneficio concedido al empresario tras colaborar con la investigación.

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