8º Gran Premio del año
F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio Austria de Fórmula 1 de la temporada 2026.
TREMENDA BATALLA ENTRE LOS FERRARI
Leclerc sucumbe ante Piastri y Hamilton. El monegasco entra en 'boxes' y Lewis va a por Oscar.
ALGO LE PASA A RUSSELL
Verstappen se está acercando mucho y Antonelli también podría suponer una amenaza. Ojo que puede haber carrera cuando nadie lo esperaba.
HAMILTON NO PUEDE
"No tengo potencia", le acaba de decir por radio el británico a su ingeniero. Necesita cambiar el ritmo.
ANTONELLI SE ESCAPA
El italiano, que ha adelantado a Leclerc, se consolida en la tercera posición.
PASA HAMILTON A HADJAR
Comienza coger un buen ritmo de nuevo el británico. Deberá volver a parar una vez más.
LIDERA RUSSELL CON MUCHA VENTAJA
El británico se ha vuelto a escapar tras el 'Virtual'. Son cinco segundos los que le saca a Verstappen.
¡SE PARA CARLOS SAINZ EN LA RECTA PRINCIPAL!
Aparece el Virtual Safety Car. Antonelli estaba entrando justo en 'boxes' por lo que no lo aprovecha del todo. Nueva decepción para Carlos.
PARADA Y PASADA DE NORRIS
El británico, con los neumáticos fríos, se ha ido largo en una curva. Está en octava posición.
TREMENDO VERSTAPPEN Y HAMILTON
Adelantó Max a Lewis desde lejísimos. El británico le devolvió el movimiento y, finalmente, ha sido el neerlandés quien, con otro adelantamiento, pasa finalmente a Hamilton.
VERSTAPPEN VUELA
Vuelta rápida de carrera de 'MadMax' que se acerca a muy peligrosamente a Hamilton.
PARA VERSTAPPEN
Max sale justo por detrás de Hamilton. Todo apunta a que habrá duelo exigente de nuevo.
OJO A RUSSELL
El británico avisa a Mercedes de que ve posible una carrera a una parada. Sería algo increíble.
RUSSELL, SOBRADO
El de Mercedes le saca más de cinco segundo al segundo, que es Verstappen.
ANOTAN UN INCIDENTE ENTRE VERSTAPPEN Y HAMILTON
Ambos se han exigido al máximo en su duelo y podrían haberse excedido a la hora de defender. Veremos si va a más.
PARA HAMILTON
El británico se protege de un posible undercut pero adelanta mucho la parada. Solo van trece vueltas.
A RUSSELL LE PREOCUPA VERSTAPPEN
El británico avisa a Mercedes por radio del ritmo de Max, que está peleando con Hamilton por la segunda plaza.
VERSTAPPEN ACECHA A HAMILTON
El de Red Bull está a menos de un segundo de Lewis. Podría intentar el adelantamiento dentro de poco.
ABANDONAN BOTTAS Y CHECO PÉREZ
Desastre de los Cadillac. El mexicano ha acabado incluso con fuego en el coche.
LAWSON DICE QUE TIENE FUEGO
"Aún estoy en llamas", asegura el neozelandés. De momento sigue pilotando.
SAINZ Y ALONSO GANAN UNA POSICIÓN
El asturiano es 20º y el madrileño 16º. Vamos a ver si son capaces de ir ganando posiciones.
VUELTA RÁPIDA DE LEWIS HAMILTON
Es el único que sigue la estela de Russell. El de Ferrari está en un nivel de confianza espectacular.
¡INCREÍBLE BATALLA A TRES BANDAS!
Verstappen se pone tercero después de una pelea al límite. Magnífico el nivel de pilotaje de Max. Leclerc es cuarto y Antonelli quinto.
¡COMIENZA EL GRAN PREMIO DE AUSTRIA DE FÓRMULA 1!
Ha salido muy bien Russell, que mantiene la primera posición. Hamilton ha adelantado a Leclerc. Antonelli es cuarto.
¡PILOTOS COLOCADOS!
Esto comenzará en menos de un minuto. ¡Todo listo!
CINCO MINUTOS PARA QUE ESTO COMIENCE
La salida, como viene siendo habitual, puede ser crucial. Atención especial a los Ferrari, que acecharán a Russel desde el primer momento. Antonelli buscará sorprender y nunca hay que perder de vista a Verstappen, que sale quinto.
QUINCE MINUTOS PARA QUE COMIENCE LA CARRERA
Ya suena el himno austríaco. Pilotos preparados. Se espera una carrera con mucho calor.
¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!!
Poco menos de una hora para que comience una carrera que viene marcada por la polémica de la sesión de clasificación. George Russell saldrá desde la pole después de marcar el mejor tiempo en 'qualy' mientras la bandera amarilla estaba presente en pista. Le seguirán Leclerc y Hamilton y, desde la cuarta posición, Kimi Antonelli, que quiere volver a puntuar para conservar el lideratos y olvidar el abandono de la última carrera. Fernando Alonso partirá desde la 21º posición y Sainz 17º. Los españoles encaran una prueba complicada con pocas aspiraciones.