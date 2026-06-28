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8º Gran Premio del año

F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio Austria de Fórmula 1 de la temporada 2026.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE AUSTRIA!!

Poco menos de una hora para que comience una carrera que viene marcada por la polémica de la sesión de clasificación. George Russell saldrá desde la pole después de marcar el mejor tiempo en 'qualy' mientras la bandera amarilla estaba presente en pista. Le seguirán Leclerc y Hamilton y, desde la cuarta posición, Kimi Antonelli, que quiere volver a puntuar para conservar el lideratos y olvidar el abandono de la última carrera. Fernando Alonso partirá desde la 21º posición y Sainz 17º. Los españoles encaran una prueba complicada con pocas aspiraciones.

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