Un muerto y varios heridos al ser atropellados por un camión de la basura en pleno Casco Viejo de Pamplona

Un camión de la basura con una avería en los frenos atropella a varias personas en pleno Casco Viejo de Pamplona.

El contexto El suceso se ha producido en la calle Navarrería, una zona muy concurrida los fines de semana al mediodía. Desde la Policía Municipal de Pamplona, que se ocupa del suceso, han subrayado que se ha tratado de un accidente.

Una persona ha muerto y varias han resultado heridas tras ser atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Viejo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado.

Según han avanzado medios locales, el trágico suceso se ha producido pasadas las 15.30 horas en la cuesta que accede hasta la plaza de la Catedral. Precisamente, esa zona de la ciudad es una de las más concurridas los mediodías del fin de semana por encontrarse allí los bares donde ir a tomar el conocido pintxo-pote.

Desde la Policía Municipal de Pamplona, que se ocupa del suceso, han subrayado que se ha tratado de un accidente. La Policía Foral, por su parte, ha indicado que el camión de la basura con la avería en el sistema de frenado ha atropellado a varias personas y que el cuerpo policial se está ocupando de señalizar el paso a las ambulancias.

Algunas de las víctimas han quedado atrapadas debajo del vehículo y han tenido que ser rescatadas por los Bomberos. Por el momento se desconoce el número concreto de heridos.

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