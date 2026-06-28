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Cargan contra el presidente

"Autócrata", "el sheriff" o el "consejo criminal con tintes norcoreanos": el PP se deshace en insultos a Sánchez y el PSOE tras el Consejo Federal

Los detalles Miguel Tellado ha acusado al presidente del Gobierno de "disecar a su propio partido para imponer el pensamiento único", mientras que Ayuso ha declarado que el líder del Ejecutivo "ha decidido ahogarse y llevarse a todos con él".

Insultos a Sánchez
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La falta de autocrítica de Pedro Sánchez durante el Comité Federal del PSOE ha encendido, más si cabe, al PP que lo ha calificado como "un consejo criminal con tintes norcoreanos", tal y como ha declarado este domingo el secretario general del PP, Miguel Tellado, que considera que el líder del Ejecutivo "se ha convertido en un autócrata" y ha "disecado a su propio partido para imponer el pensamiento único".

En la misma línea, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el "puro autoritarismo" de Sánchez, que, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha "secuestrado a propio partido, al que decidió tener a sus pies comiendo de su mano". "Ha decidido ahogarse y llevárselos a todos con él", ha manifestado al respecto Ayuso.

Alberto Núñez Feijóo va un paso más allá y no ha dudado en señalar que "España se ha convertido en el oeste americano, en el que el sheriff hace lo que quiere y gasta en lo que quiere", deslizando que su posición de seguir hacía adelante se lo terminará llevando precisamente a él.

En una entrevista en 'El Confidencial', el líder del PP ha subrayado que sus conclusiones son que "todo va a la pirámide y en la pirámide está P. S.", mientras insiste en pedir la dimisión a Sánchez y la convocatoria de elecciones

Mientras, los socialistas agitan el manual de resistencia y se atrincheran en la idea de la continuidad, afirmando tener respaldo social de "miles de hombres y mujeres en este país que no se chupan el dedo y saben que es importante que gobierne la izquierda", ha afirmado Óscar López.

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