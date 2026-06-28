El llamativo mensaje de Alonso tras un nuevo desastre del Aston Martin: "Es difícil disfrutar..."

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

El bicampeón cruzó la línea de meta en última posición después de un nuevo gran premio en el que el Aston ha vuelto a demostrar que es el peor coche de la parrilla.

Fernando Alonso ha vuelto a sumar un nuevo gran premio para olvidar. Ni el asturiano, experto en sacar lo máximo de cada coche, es capaz de exprimir algo positivo de un Aston Martin que es el peor coche de la parrilla de la Fórmula 1.

Lance Stroll, su compañero, ha terminado retirándose por problemas mecánicos. Fernando ha sido capaz de aguantar toda la carrera y ver bandera de cuadros, algo que ya goza de un cierto mérito dados los problemas de fiabilidad que ha demostrado el Aston a lo largo de 2026.

"Sabemos dónde estamos. Será lo mismo en Silverstone y Spa. Tenemos que mejorar algunos aspectos operacionales del equipo. Es difícil disfrutar del pilotaje porque estás peleando siempre con un coche difícil", ha asegurado Fernando en declaraciones para el micrófono de la 'F1'.

Aún así, el asturiano acepta la situación con naturalidad y asume que la realidad no va a cambiar, de momento: "Abrazamos el reto e intentaremos hacerlo mejor".

Alonso aseguró que para el GP de Países Bajos o Hungría podrían llegar mejoras para el Aston Martin. Algo extremadamente necesario si el objetivo es que Fernando deje de pilotar el peor coche que hay actualmente en la Fórmula 1.