El 'caos' de Márquez en Assen: salida salvaje, adelantamiento polémico 'a lo Rossi' y sanción final

El de Cervera se llegó a poner segundo nada más comenzar la carrera pero el físico y una acción extraña con Di Giannantonio, que le hizo perder posiciones.

Marc Márquez tuvo de todo menos una carrera tranquila en Assen. El de Cervera estuvo en todo momento metido en alguna pelea con algún piloto. Protagonizó una salida espectacular. De séptimo pasó a cuarto adelantando a Bezzecchi y Bagnaia en las primeras curvas.

Una vuelta después, Marc, por el interior, adelantó a Raúl Fernández y Ai Ogura en una sola curva. Movimiento de maestro aunque la posición no le duró mucho. Ogura y Fernández le adelantaron minutos después y, desde la cuarta posición, comenzó la lucha de Márquez.

Primero con Bagnaia y Acosta. Ambos terminaron abandonando por problemas mecánicos, y luego con Fabio Di Giannantonio. El italiano superó a Marc con una acción al límite que terminó siendo sancionada y que recordó a aquel lance que tuvieron el ilerdense y Rossi en Assen hace once años.

Álex Márquez se aprovechó de ello y adelantó a ambos pilotos. El de Gresini terminó quinto en una carrera muy sólida después de volver de la operación. Marc cruzó la línea de meta sexto pero haber pisado el 'verde' en la última vuelta le costó una posición. Finalmente, séptimo.