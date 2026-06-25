Pedro Acosta, sobre compartir equipo con Márquez: "Es el mayor desafío de mi carrera"

El joven piloto asume el reto de compartir garaje con uno de los mejores de la historia: "Ya dije hace un tiempo que sería un honor para mí estar con él".

Marc Márquez y Pedro Acosta formarán un 'Dream Team' la temporada que viene en Ducati. Serán compañeros de equipo y el joven piloto acepta el reto: quiere ganar y sabe que con la moto roja lo puede hacer.

En palabras a 'DAZN', Acosta se muestra muy contento con su nueva etapa en la categoría reina: "Estoy realmente feliz con la noticia y también por unirme a este equipo, sabiendo todo lo que han logrado en los últimos dos años y cómo han liderado esta categoría reina".

"Es un honor poder ir a este equipo, estoy muy feliz por ello. Es el reto más importante de mi vida", dice el piloto murciano de KTM.

Reconoce que es un desafío enorme: "Creo que es el mayor desafío de mi carrera hasta ahora. Estoy bastante contento; ya dije hace un tiempo que compartir con Marc iba a ser un honor para mí e intentaré aprender todo lo que pueda".

"Él puede estar al final de su carrera y yo solo estoy empezando la mía, por lo que creo que será una oportunidad muy buena para mí para intentar convertirme en un mejor piloto y ganar algo de esta experiencia", dice Pedro sobre el que es su nuevo compañero.

No necesita que sean amigos, pero sí rivales. Aunque reconoce que esa rivalidad todavía no ha llegado: "No hace falta salir a cenar juntos, al final las rivalidades se forjan cuando se está luchando por un campeonato, por ahora rivalidad no hay".

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