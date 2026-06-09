Pecco Bagnaia se niega a señalar a Jorge Martín: "No ha hecho nada malo"

El piloto italiano de Ducati dice que la culpa del accidente fue del asfalto del circuito y no de un error humano de Jorge Martín.

Aunque Aprilia cargó directamente contra Jorge Martín por lo ocurrido en el Gran Premio de Hungría, Pecco Bagnaia no está de acuerdo. El piloto de Ducati dice que no es culpa de él el accidente de la primera curva en el que Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio o Raúl Fernández acabaron en el suelo.

Pecco echó la culpa al asfalto. Así lo dijo en 'DAZN': "Pienso que Martín no ha hecho nada malo, porque he visto la frenada y no ha frenado demasiado tarde".

"El nuevo asfalto era bastante desastre y con más calor, aún peor. Cuando ha frenado, ha bloqueado y el efecto dominó ha sido un desastre", dice el piloto italiano, que acabó en el podio por detrás de Marc Márquez y de Pedro Acosta.

Quiere ir de menos a más: "Es un momento bueno, pero no estoy donde quiero estar. Este fin de semana ha sido muy difícil... hoy no tenía nada de feeling".

"Siempre me ha costado mucho cuando hay curvas tan pequeñas, estoy intentando mejorar... todavía me falta algo respecto a Marc u otros pilotos", explica el bicampeón de la categoría reina.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido