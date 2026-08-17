Señalan en qué mejora Marc Márquez a Valentino Rossi

Jonas Torstensson, director del área de competición de Öhlins, ha explicado que el ilerdense "entiende la moto mejor que todos los demás".

En una entrevista concedida a 'Marca', Jonas Torstensson se ha detenido a analizar los diferentes estilos de pilotaje de Marc Márquez y Valentino Rossi.

En concreto, el director del área de competición de Öhlins (empresa sueca que desarrolla sistemas de suspensión) ha desgranado las sensaciones que ambos pueden transmitir tras probar distintas mejoras en la moto.

Para Torstensson, "Marc Márquez, probablemente, entiende la moto mejor que todos los demás" y "también puede definir qué se necesita en la moto para ir más rápido".

"Al mismo tiempo, si tú cometes un error o no encuentras la mejor configuración, él irá muy rápido de todos modos. Hemos tenido algunos test, en los que llevamos algo nuevo y él salía y hacía un gran tiempo y decíamos: 'Vaya, este material es muy bueno'. Y él llegaba y decía: 'No, no me gusta'. Entonces, le preguntábamos: '¿Y cómo es que vas tan rápido?'. Él decía: 'Simplemente, apreté'", ha señalado.

En contraposición, sobre Rossi, Torstensson considera que "tenía algo especial", pero no para ser mejor que Marc.

"Cuando se subía a una moto, la moto le hablaba y lo podía traducir para decírselo a los ingenieros para entender qué había que hacer en la moto para ir rápido", ha zanjado.