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Por los pelos

Rozando la caída: el agónico susto de Marc Márquez que le pudo dejar sin victoria en la penúltima curva

El de Cervera estuvo cerca de irse al suelo en el final de la carrera después de que su Ducati le hiciera un extraño en la penúltima curva.

Rozando el límite: el susto de Marc Márquez que le pudo dejar sin victoria en la última vuelta Rozando el límite: el susto de Marc Márquez que le pudo dejar sin victoria en la última vueltaRedes

Marc Márquez ha vuelto a lograr un hito brutal. Tras la lesión, el piloto español ha conseguido ganar en dos de las tres carreras que ha disputado desde que pasara por una doble operación tras el GP de Francia.

Ahora, el vigente campeón del mundo está a tan solo cuarenta puntos del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. El de Cervera le ha recortado más de cincuenta puntos en las dos últimas citas, lo que hace que se meta de lleno en la lucha por el Mundial.

Aunque en la última victoria en Brno, Marc tuvo algún susto que casi le cuesta los 25 puntos. El piloto de Ducati peleaba con Ai Ogura en la última vuelta y llegando al último sector y a falta de dos curvas para cruzar la línea de meta, su Ducati le hizo un extraño y estuvo cerca de perder el control de la moto.

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