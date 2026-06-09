El jefe de Ducati no se explica lo que hizo Marc Márquez en Hungría: "Formar parte de esto..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, reconoce que lo han pasado mal con este inicio de temporada de Marc Márquez: "Ha sido muy complicado".

Marc Márquez volvió a la senda de la victoria en el Gran Premio de Hungría. Un fin de semana absolutamente brillante con pole, triunfo en la sprint y también en la carrera larga del domingo. Y en Ducati simplemente alucinan.

Porque Marc pasó por el quirófano hace apenas tres semanas. Fue intervenido del hombro y del pie derecho.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, analizó así su victoria en 'AS': "La de aquí sea una de sus victorias más sufridas, porque el inicio del año ha sido realmente complicado y por eso estoy realmente contento por él".

"Formar parte de esto es también para estar orgulloso y yo honestamente lo estoy", dice uno de los ingenieros más laureados de la historia de MotoGP.

Y cuando le preguntaron si es el mejor piloto con el que ha trabajado, Gigi directamente reconoció que no sabía explicar qué había ocurrido: "Creo que sí lo es. No sé explicar una cosa así".

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