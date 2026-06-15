Marc Márquez muestra su colmillo: "En pista no puedes ser amable con los rivales"

El piloto de Ducati ha hablado sobre cómo se transforma cuando se baja la visera y sobre la dificultad de medirse con su hermano.

Una eneacampeón del mundo no lo es por casualidad. Lo es por garra, entrega y sacrificio. Y eso es lo que define a Marc Márquez.

En el canal de YouTube de Automoto, el de Cervera se ha sincerado sobre cómo es dentro y fuera de la pista, explicando lo que siente cuando se baja la visera.

Y es que en el asfalto no hay amigos: "Intento ser respetuoso con la gente, pero en pista no puedes ser amable con los rivales. Es competición. Siempre intentas ser correcto, pero al límite, porque para eso es la competición: para ganar".

Con las manos en el manillar, Marc solo tiene la victoria en mente: "En pista busco el máximo para ganar, atacar cuando puedo. A veces, quieres y no puedes. Pero cuando paro de competir, soy una persona normal".

Eso sí, hay un rival que se lo pone más 'difícil' a la hora de meterle la moto: "Es cierto que adelantar a tu hermano es diferente a adelantar a otro piloto. Pero, al final, los dos lo entendemos".

"Hablamos antes de la temporada: nuestro nivel es alto, vamos a luchar, pero la relación sigue igual fuera de pista. Es como el fútbol: Barça y Madrid se enfrentan, pero luego en la selección son compañeros. En MotoGP pasa algo parecido", ha zanjado.