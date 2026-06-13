La llamativa revelación de una jefa de Ducati tras la llegada de Márquez: "Tenía miedo..."

Nadia Pandovani, propietaria de Gresini Racing, recuerda la temporada en la que Marc formó parte de la escudería y lo increíble que era trabajar con él.

Marc Márquez vuelve a estar en las quinielas para pelear por el Mundial de MotoGP. El de Cervera dejó una exhibición memorable en el Gran Premio Hungría y eso le ha devuelto ciertas opciones para, por lo menos, recortar distancia con sus rivales.

La ventaja con respecto a Marco Bezzecchi, líder del Mundial, se vio reducida a 72 puntos. Todo en una temporada que está siguiendo una dinámica muy distinta a la de 2026. Las Aprilia han dado un paso al frente y parecen ser más veloces y completas que la Ducati.

Ha sido precisamente una gran jefa de Ducati como Nadia Pandovani, propietaria de Gresini, la que ha recordado aquel fichaje de Marc en 2024 que hizo que el de Cervera comenzara su andadura en la fábrica de Ducati.

La directiva deja un llamativo titular reconociendo que se sintió tan intimidada por la llegada de Márquez que llegó a experimentar algo de miedo: "Tenía miedo. No quería vivir con la acusación de haberle alejado de Honda. Le dijimos que este era nuestro equipo, que estaba bien organizado y que nos sentíamos cómodos trabajando así. No podía venir a reconstruir el sistema".

Pandovani también se deshace en elogios hacia Marc: "Conduce más allá del límite humano. Solo hay un puñado de pilotos como él. Incluso cuando la moto no está al cien por cien, encuentra tiempo donde otros no pueden hacerlo".

"Esa es la cualidad más difícil de encontrar en este deporte y su mayor fortaleza", asegura Pandovani en declaraciones para 'SpeedWeek'.