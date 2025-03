La reflexión de Marc Márquez sobre la "guerra psicológica" en MotoGP

Con Álex Márquez como segundo clasificado en el Mundial de MotoGP tras haber mantenido a raya a Pecco Bagnaia e incluso habiendo estado más vueltas por delante de Marc en carrera, muchos ven al de Gresini como el gran rival de su hermano.

Sobre ello le han preguntado a Marc Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de las Américas, cuestionando al ilerdense sobre si realizará juegos psicológicos con su hermano.

Marc, sincero como de costumbre, ha explicado por qué no es viable: "No creo en la guerra psicológica y menos con mi hermano, que es el que me conoce mejor".

"La mejor guerra o la mejor manera de ganar en psicología es siendo rápido en pista. Es ahí donde realmente empiezas a preocupar al rival o a poner dudas en el rival, como se ha hecho en el pasado y se hace en el presente", ha explicado en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Además, Marc ha asegurado que si tiene que ayudar a su hermano para conseguir su objetivo, que perfectamente puede ser quedar por delante de Bagnaia, le ayudará.

"Si nos podemos ayudar en cualquier cosa o intentar dar la opinión de cualquier cosa, pues lo vamos a hacer porque los dos queremos el bien para cada uno", ha añadido. ¿Temerá Pecco un 'boicot' de los Márquez?