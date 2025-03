Durísima caída de Marc Márquez sobre mojado en Austin

Tras cuatro victorias en cuatro carreras disputadas hasta la fecha, la primera caída de Marc Márquez ha llegado en la tercera cita del calendario de MotoGP, el Gran Premio de las Américas.

En Austin, uno de sus 'jardínes', el ilerdense se ha ido al suelo en los Libres 1 cuando había marcado el mejor tiempo.

Con el trazado mojado a 31 minutos del final de la FP1, en el cambio de dirección hacia la curva 2, Márquez ha perdido adherencia y su GP25 se le ha ido de atrás, provocando que saliera por los aires.

Afortunadamente, el octocampeóm cayó bien, se deslizó hacia la grada y apenas cinco minutos después ya se encontraba en el box de Ducati.

Su jefe, Davide Tardozzi, se echaba las manos a la derecha en el momento del accidente, aunque por suerte el de Cervera ha salido ileso de su primera caída de la temporada.

