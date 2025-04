Quartararo ve a Alex Márquez candidato a todo: "Siempre hablamos de Marc, pero..."

El líder del mundial de MotoGP es Alex Márquez. Victoria en el Gran Premio de España en Jerez, la primera de su vida en la categoría, y la sensación de que ahora sí se lo puede creer. Ahora sí puede luchar por el título contra Marc Márquez y contra Pecco Bagnaia.

Fabio Quartararo, que fue segundo con la Yamaha, dijo después de la prueba que por supuesto ve a Alex aspirando a todo en este 2025.

"Se ve cómo está pilotando ahora y estoy contento por él, porque siempre hablamos de Marc pero Alex ha dado un salto muy grande este año, está yendo muy rápido", ha dicho Fabio en palabras que recoge 'DAZN'.

Por fin volvió al podio más de un año después. La fiesta en Yamaha fue total. "Más que el podio de hoy, es todo el fin de semana. Hemos conseguido la pole position, luchar una vuelta y media en la sprint, estar delante hoy y liderar un poco. Muy contento y la verdad que estoy contento por mí, pero también por mi familia y mi equipo que está trabajando muchísimo", dijo el piloto francés.

Correrá en casa dentro de dos semanas. Pero no se quiere poner presión sobre los hombros: "Llego a Francia sin expectativas. Yo creo que no hace falta llegar y pensar que vamos a luchar por el Top-5 o por el podio, no".

"Vamos a llegar a Francia, y el objetivo será entrar en la Q2 el viernes. Después veremos que sin hacer realmente una mejora nos hemos encontrado bien. Yo, encima de la moto sin tocar mucho el setting me estoy encontrando cada vez más el límite", finaliza Quartararo.